75 രൂപ നാണയവും സ്റ്റാമ്പും പുറത്തിറക്കി, ജനാധിപത്യത്തിലെ അവിസ്‌മരണീയ ദിനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

Updated: May 28, 2023, 5:30 PM |

Published: May 28, 2023, 7:36 AM