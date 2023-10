കൊൽക്കത്ത: മണിപ്പൂരില്‍ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുക്കുന്നതിനിടെ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് പുതിയ സമവാക്യം നിര്‍ദേശിച്ച് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്‍റെ (Netaji Subhas Chandra Bose) പേരക്കുട്ടി പ്രൊഫ. സുഗത ബോസ് (Netajis Nephew on Manipur- Power Sharing Shall Unite Communities). സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് പ്രബല സമുദായങ്ങളായ മെയ്‌തികൾ, കുക്കികൾ, നാഗകൾ (Meiteis, Kukis and Nagas) എന്നിവ തമ്മില്‍ അധികാരം പങ്കിടൽ ക്രമീകരണം നടത്തണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിര്‍ദേശം. മൂന്ന് സമുദായങ്ങളും ഒരുമിച്ച് 1944-ൽ നേതാജിയുടെ ഐഎൻഎയിൽ (INA) ചേര്‍ന്നതും, ബിഷ്‌ണുപൂർ, ഉഖ്രുൾ ജില്ലകളിലെ യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ ഈ സമുദായങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പോരാടിയതും പിടിഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സുഗത ബോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേതാജിയുടെ സഹോദരന്‍ ശരത് ചന്ദ്ര ബോസിന്‍റെ (Sarat Chandra Bose) മകന്‍ ശിശിര്‍ കുമാര്‍ ബോസിന്‍റെ (Sisir Kumar Bose) പുത്രനാണ് പ്രൊഫ. സുഗത ബോസ് (Prof Sugata Bose).