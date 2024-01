ന്യൂഡല്‍ഹി : കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ (The National Commission for Protection of Child Rights NCPCR). മദ്രസകളില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്ന മുസ്‌ലിം ഇതര മതസ്ഥരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. വിഷയത്തില്‍ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു (NCPCR summoned States and Union territories).