ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ന് ദേശീയ കര്‍ഷകദിനം. (National Farmers' Day 2023) ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ ദിനം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അഞ്ചാം പ്രധാനമന്ത്രി ചൗധരി ചരണ്‍സിങിന്‍റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണിത്. അദ്ദേഹം കര്‍ഷകര്‍ക്കു നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജന്മദിനം തന്നെ ദിനാചരണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 2001 മുതലാണ് ചരണ്‍ സിങിന്‍റെ ജന്മദിനം കര്‍ഷകദിനമായി ആചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. കര്‍ഷകര്‍ രാജ്യത്തിന് നല്‍കുന്ന അമൂല്യ സംഭാവനകള്‍ക്കുള്ള ആദരമായാണ് ഡിസംബര്‍ 23 കര്‍ഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ സമ്പദ്ഘടനയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിനായും ഈ ദിനം ഉപയോഗിക്കുന്നു(birth anniversary of the fifth Prime Minister, Choudhary Charan Singh).