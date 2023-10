ന്യൂഡല്‍ഹി : രാജ്യത്തെ ആദ്യ റാപ്പിഡ് ട്രെയിനായ നമോ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു. നാളെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 21) മുതല്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാം (NaMo Bharat Flag Off). ഡല്‍ഹി, ഗാസിയാബാദ്, മീററ്റ് റാപ്പിഡ് എക്‌സ് കോറിഡോറിലെ ഗാസിയാബാദ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കര്‍മം നടന്നത്. ഉദ്‌ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്‌തു (NaMo Bharat Flag Off by PM Narendra Modi).