നാഗ ചൈതന്യയെ (Naga Chaitanya) നായകനാക്കി ചന്ദൂ മൊണ്ടേടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'തണ്ടേൽ' (Thandel). 'തണ്ടേൽ' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു (Thandel shooting starts). ഉഡുപ്പിയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത് (Thandel shooting in Uduppi).

നിലവില്‍ 'തണ്ടേലി'ന്‍റെ ചിത്രീകരണം തകൃതിയായി നടക്കുന്ന ഉഡുപ്പിലിയിലാണിപ്പോള്‍ നടന്‍ നാഗ ചൈതന്യയും (Naga Chaitanya is in Uduppi). ചിത്രത്തിലെ നാഗ ചൈതന്യയുടെ കടല്‍ രംഗങ്ങളുടെ നിര്‍ണായകമായ ഒരു സീക്വൻസാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

2024 വേനൽക്കാലത്താകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക (Thandel Release). ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും (Thandel will be released in multiple languages).