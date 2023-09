ഹാങ്ചോ: ഏഷ്യൻ ​ഗെയിംസിൽ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുമായി മലയാളി താരങ്ങളായ മുരളി ശ്രീശങ്കറും ജിൻസൺ ജോൺസണും. പുരുഷൻമാരുടെ ലോങ് ജമ്പിലാണ് മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസില്‍ വെള്ളിമെഡല്‍ ജേതാവായ ശ്രീശങ്കര്‍ യോഗ്യത മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 7.97 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് ഫൈനലിന് യോ​ഗ്യത നേടിയത് (Murali Sreeshankar through to long jump final in Asian Games). ഫൈനലിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായുള്ള 7.90 മീറ്റർ ചാടാനായത് താരത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.