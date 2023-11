മുംബൈ: മുംബൈ ചെമ്പൂരിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ 19 കാരി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി (Mumbai chembur gang rape). ചെമ്പൂരിലെ പോസ്റ്റൽ കോളനിയിലുള്ള ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ (ബാർക്) ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലാണ് സംഭവം (Rape in BARC quarters). രണ്ട് പേർ ചേർന്നാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തത്.(A girl raped by two men in Mumbai Chembur). കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളെയും ചെമ്പൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി സീനിയർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ നാഗരാജ് മജ്ഗെ അറിയിച്ചു. സമീപത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അജിത് കുമാർ യാദവ് (26), ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് പ്രഭാകർ യാദവ് (30) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.