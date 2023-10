ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈക്ക് ടാക്‌സികളുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീമിയർ പദ്‌മിനിയുമായി. ഇത് വെറുമൊരു വാഹനം മാത്രമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് മുംബൈക്കാരുടെ വികാരം തന്നെയായിരുന്നു. സൗത്ത് മുംബൈ മുതൽ കിഴക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ വരെ, രാത്രിയോ പകലോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് ചുറ്റും, പ്രീമിയർ പദ്‌മിനി ടാക്‌സികൾ സജീവമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർ വർഷങ്ങളോളം ആശ്രയിച്ച പ്രീമിയർ പദ്‌മിനി ടാക്‌സികൾ തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ മുംബൈ റോഡുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി, ചുവന്ന ഡബിൾ ഡക്കർ ഡീസൽ ബസുകൾ മൺമറഞ്ഞ് പോയപോലെ (Premier Padmini taxis are going off Mumbai roads).