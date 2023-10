ചെന്നൈ: ബോഡി ബിൽഡറും മുന്‍ മിസ്റ്റര്‍ തമിഴ്‌നാട് ജേതാവുമായ യോഗേഷ് (41) ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു (Former Mr Tamil Nadu Dies Of Heart Attack in Chennai). വിവിധ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിരവധി മെഡലുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. 2021 ൽ മാത്രം 9 ലധികം ബോഡി ഷോകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. 2021 ലെ 'മിസ്റ്റർ തമിഴ്‌നാട്' പട്ടവും യോഗേഷ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.