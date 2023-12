തിരുവനന്തപുരം : 2024ലെ പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമെങ്കില്‍ അതായിരിക്കും ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള തന്‍റെ അവസാന മത്സരമെന്ന് എംപിയും കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശശി തരൂര്‍ (Shashi Tharoor On Parliament Elections 2024). പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് താന്‍ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജനവിധി തേടാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു (MP Shashi Tharoor About His Future In Lok Sabha Elections).