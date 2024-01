ഭോപ്പാൽ: കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നടന്ന മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ കനത്ത തോൽവി നേരിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കെതിരെ കൂട്ട അച്ചടക്ക നടപടിക്കൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം(Congress Serves Show Cause Notices to 150 Leaders for Anti Party Activities During Assembly Polls). ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി 150 ഓളം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് പാർട്ടി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്ന വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.