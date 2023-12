ബെലഗാവി (കര്‍ണാടക) : പ്രണയിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുമായി മകന്‍ നാടുവിട്ടതില്‍ അമ്മയ്‌ക്ക് ശിക്ഷ. കര്‍ണാടകയിലെ ബെലഗാവിയിലാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സംഭവം നടന്നത് (Mother punished for son's Love in Karnataka). 42കാരിയായ യുവാവിന്‍റെ അമ്മയെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ വിവസ്‌ത്രയാക്കി റോഡിലൂടെ നടത്തുകയും വൈദ്യുതി തൂണില്‍ കെട്ടിയിട്ട് മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു (Women paraded naked in Belagavi in son s Love).