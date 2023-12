സാംബല്‍പൂര്‍: രണ്ട് കമ്പനികള്‍ നികുതി വെട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ് കോടി രൂപ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഒഡീഷയിലെ സാംബല്‍പൂരില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് പണം കണ്ടെടുത്തത്(More than 300 crores of cash seized during raid of allegedly tax evasion by two companies).