പ്രേക്ഷകര്‍ നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ - പൃഥ്വിരാജ് (Mohanlal Prithviraj movie) കൂട്ടികെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന 'എമ്പുരാന്‍' (L2 Empuraan). മലയാളത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'ലൂസിഫർ 2' (Lucifer 2) ചിത്രീകരണത്തിന് ഡൽഹിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു (Lucifer 2 shooting starts at Delhi).

ഡൽഹിയിലും ലഡാക്കിലുമായാണ് 'എമ്പുരാന്‍റെ' ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരണം (L2 Empuraan first schedule). നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ 'ലഡാക്കി'ൽ പൂർത്തിയാക്കും. ശേഷം കേരളത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം (Empuraan will shoot on Kerala). കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയാണ് 'എമ്പുരാന്‍റെ' പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ.