പ്ര ഖ്യാപനം മുതല്‍ വാര്‍ത്താതലക്കെട്ടുകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു വിഷ്‌ണു മഞ്ചുവിന്‍റെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'കണ്ണപ്പ' (Vishnu Manchu Pan Indian Movie). വിഷ്‌ണു മഞ്ചു (Vishnu Manchu) നായകനായി എത്തുന്ന തെലുഗു ചിത്രം 'കണ്ണപ്പ'യില്‍ (Kannappa) സൂപ്പര്‍ താരം പ്രഭാസും ഭാഗമാകുന്നുവെന്നും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു (Mohanlal In Vishnu Manchu's Pan Indian Movie).

ആരാധകര്‍ക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന മറ്റൊരു വാര്‍ത്ത കൂടി പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. മോഹന്‍ലാലും (Mohanlal) 'കണ്ണപ്പ'യുടെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ (Mohanlal to play in Kannappa). 'ജനത ഗാരേജി'ന് (Janatha Garage) ശേഷമുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ തെലുഗു ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കണ്ണപ്പ' (Mohanlal second Telugu movie).