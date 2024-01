ഗുരുഗ്രാം : പ്രശസ്‌ത മോഡൽ ദിവ്യ പഹൂജ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പൊലീസ് (Model Divya Pahuja Murder). ഗുരുഗ്രാം ഗുണ്ട നേതാവ് സന്ദീപ് ഗഡോളിയുടെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ (Gurugram gangster, Sandeep Gadoli's fake encounter case) ഏഴ് വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം ലഭിച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ദിവ്യ പഹൂജ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകം നടന്ന സിറ്റി പോയിന്‍റ് എന്ന ഹോട്ടലിന്‍റെ ഉടമയായ അഭിജീത് സിങ്ങാണ് (56) കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു (Model Divya Pahuja Shot to Death Months after Securing bail in Gangster Fake Encounter).