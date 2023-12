ന്യൂഡല്‍ഹി : മിസോറാം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ തീയതി മാറ്റി. ഡിസംബര്‍ 4 നാണ് മിസോറാമില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ നടക്കുക എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു (Mizoram Assembly elections result on December 4). വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിവസം മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിവേദനം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീയതി മാറ്റം (EC reschedules vote counting for Mizoram Assembly elections to December 4).