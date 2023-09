ഖനി തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ഒരു സിഖ് എഞ്ചിനീയറുടെ വേഷമാണ് ചിത്രത്തില്‍ അക്ഷയ്‌ കുമാറിന് (Akshay Kumar to play Jaswant Singh Gill). പരിണീതി ചോപ്രയാണ് (Parineeti Chopra) സിനിമയില്‍ അക്ഷയ്‌ കുമാറിന്‍റെ നായിക. ജസ്വന്ത് സിംഗിന്‍റെ കഥാപത്രത്തിന്‍റെ ഭാര്യയായാണ് പരിണീതി ചോപ്ര എത്തുന്നത്.

ട്രെയിലർ റിലീസിന് മുമ്പ് സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനം 'ജൽസ 2.0' (Mission Raniganj first song Jalsa 2.0) നിർമാതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ആദ്യ ഗാനത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. സതീന്ദർ സർതാജിന്‍റെ ഗാനരചനയില്‍ പ്രേം, ഹര്‍ദീപ് എന്നിവരുടെ സംഗീതത്തില്‍ സതീന്ദര്‍ സര്‍താജ് തന്നെയാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്ഷയ് കുമാറും പരിണീതി ചോപ്രയുമാണ് ഗാന രംഗത്തില്‍. ഇരുവരും പരമ്പരാഗത പഞ്ചാബി വസ്‌ത്രം ധരിച്ചാണ് ഗാനരംഗത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഒക്ടോബർ 6നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. ഭൂമി പെഡ്നേക്കറെ (Bhumi Pednekar) കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി കരൺ ബൂലാനി സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ത്യാങ്ക്‌ യു ഫോര്‍ കമിംഗ്' (Thank You for Coming) എന്ന സിനിമയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് അക്ഷയ്‌ കുമാറിന്‍റെ മിഷൻ റാണിഗഞ്ചും തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ഷെഹ്‌നാസ് ഗില്ലും (Shehnaaz Gill) സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.