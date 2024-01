മൈസൂർ : മൈസൂർ മണ്ടക്കള്ളിയിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലേസർ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അജ്ഞാതർ. രാത്രി ലാൻഡിങ്ങിനും ടേക്ക് ഓഫിനിടെയും ഇടയിലാണ് പൈലറ്റുമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സംഘം ലേസർ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മൈസൂർ വിമാനത്താവള അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി (Mysore airport officials have complained to the police).