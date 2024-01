ബിര്‍കൂര്‍ (തെലങ്കാന) : മദ്യലഹരിയില്‍ ഏഴുവയസുകാരിയെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈക്കോല്‍ കൂനയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് പിതാവ് (minor girl pushed into fire by drunken father). തെലങ്കാന കാമറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ ബിര്‍കൂരില്‍ ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 31) ആണ് സംഭവം. അയല്‍വാസി ഉടന്‍ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കൈകളിലും കാലുകളിലും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്.

പിന്നാലെ സൈലു മകള്‍ അങ്കിതയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. സഹോദരി മഹിതയുമൊത്ത് മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്കിതയെ സൈലു ഗംഗാധറിന്‍റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. ശേഷം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈക്കോല്‍ കൂനയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു (7 year old girl pushed into fire by drunken father Telangana). സംഭവ സമയം സൈലു മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു.