ചിക്കബെല്ലാപുര്‍ (കര്‍ണാടക) : വയറുവേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ 14കാരി ആണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒന്‍പതാം ക്ലാസുകാരിയാണ് അമ്മയായത് (14 year old girl gave birth to baby boy in Chikkaballapur). സംഭവത്തില്‍ തുംകൂര്‍ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഗ്രേഡ് വണ്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്‌ടര്‍ ശിവണ്ണയേയും ഹോസ്റ്റല്‍ വാര്‍ഡന്‍ നിവേദിതയേയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തു.