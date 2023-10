ശ്രീനഗര്‍: ഷോപിയാനിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് ലഷ്‌കര്‍ ഇ ത്വയ്‌ബ (LeT) ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം (Militants and Security Forces Clash At Shopiana). ഷോപിയാനിലെ അൽഷിപോറ മേഖലയില്‍ ഇന്നാണ് (ഒക്‌ടോബര്‍ 10) ഭീകരവാദികളും സുരക്ഷ സേനയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളില്‍ ഒരാള്‍ കശ്‌മീരി പണ്ഡിറ്റ് സഞ്ജയ് ശര്‍മ കൊലപാതക (Sanjay Sharma Murder) കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.