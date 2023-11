പൊലീസുകാർ കോടതിയിലെത്താൻ അരമണിക്കൂർ വൈകി. സമയം പാലിക്കാത്ത പൊലീസുകാരോട് പോയി പുല്ല് വെട്ടാനായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. പർബാനി കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. മൻവാത് സ്‌റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പൊലീസുകാരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്(MH Parbhani district Court Punished two Police to cut grass for 30 Min Late in court).