'സിങ്കം എഗെയിനി'ലെ ദീപികയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ (Deepika Padukone Singham Again First Look). സിനിമയില്‍ ഒരു പൊലീസ് ഓഫിസറുടെ വേഷത്തിലാണ് ദീപിക എത്തുന്നത് (Deepika Padukone to play as cop). 17 വര്‍ഷം നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ദീപിക പദുക്കോണ്‍ പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ശക്തി ഷെട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ദീപിക അവതരിപ്പിക്കുന്നത് (Deepika Padukone as Shakti Shetty).