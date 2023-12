ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളുടെയും എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെയും എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി. മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 82 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ സഹമന്ത്രി ഭാരതി പ്രവീണ്‍ പവാര്‍ രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. Health Ministry says there is an increase of 82 percent in medical colleges in India