താനെ (മഹാരാഷ്‌ട്ര): താനെയില്‍ ഉല്ലാസ്‌നഗർ (Ulhasnagar) ഷഹാദ് ഏരിയയിലെ ഫാക്‌ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ രണ്ട് മരണം. ഷഹാദ് ഏരിയയിലെ സെഞ്ച്വറി റയോൺ കമ്പനിയിൽ (Century Rayon Company) ഇന്ന് രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് വൻ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത് (Massive blast at Century Rayon Company in Thane- Two Dead). സ്‌ഫോടനത്തില്‍ നിരവധി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെഞ്ച്വറി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.