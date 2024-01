ചൊവ്വാഴ്‌ച (ജനുവരി 2) നിര്‍ത്തിവച്ച രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ വെള്ളിയാഴ്‌ച വരെ അതേപടി തുടരുമെന്നാണ് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ വിവാഹ രജിസ്‌ട്രാര്‍ ജനറല്‍ ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചത് (No marriage registration in West Bengal for 4 days). ഈ നാല് ദിവസങ്ങളില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രക്രിയയ്‌ക്കും തങ്ങളെ സമീപിക്കരുത് എന്ന് വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകര്‍ക്കും വിവാഹ രജിസ്‌ട്രാര്‍ ജനറല്‍ ഓഫിസ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.