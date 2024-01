ചർള: ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ വ്യത്യസ്‌ത ഇടങ്ങളിലായി സുരക്ഷാസേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ വെടിവയ്‌പ്പ്. ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊന്നിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആയുധ നിർമാണ കേന്ദ്രം തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു (Deputy commander of Maoist platoon killed in crossfire in Chhattisgarh).