സൈനികർ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും രക്ഷപ്പെടാനായി ഇവർ ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊന്നതായി (Six maoists were killed in Chhattisgarh Sukma district)സുരക്ഷാസേന അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിപുലമായ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. തിരച്ചിലിന്‍റെ ഭാഗമായി നക്‌സലൈറ്റ് ബാധിത മേഖലയിൽ പോലീസ് ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.