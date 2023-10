ഉഡുപ്പി (കര്‍ണാടക) : പശുക്കളെ വെടിവച്ച് കൊന്ന പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു (Man Shot And Killed Cows). ബെല്ലാല ഗ്രാമത്തിലെ അങ്ങാടി ജെഡുവില്‍ രണ്ട് പശുക്കളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുകയും ആറ് പശുക്കളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത നരസിംഹയ്‌ക്കെതിരെ ഉഡുപ്പിയിലെ കൊല്ലൂർ പോലീസാണ് കേസ് എടുത്തത് (Two cows were shot dead and six were injured). അങ്ങാടി ജെഡു സ്വദേശി ഗുലാബി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്.