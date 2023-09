പാൽഘർ: പീഡന പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ 43 കാരൻ പിടിയിൽ (Man Arrested for Allegedly Killing Live in Partner). മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘർ (Palghar) ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. പാൽഘറിലെ വസായ് സ്വദേശിയാണ് അറസ്റ്റിലായ 43 കാരൻ. ഒപ്പം ലിവിങ് ടുഗതറായി (Living Together) ജീവിച്ചിരുന്ന കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ഇയാൾക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമടക്കം ചുമത്തിയിരുന്നു.

തനിക്കെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ ഇയാൾ ഇരയായ യുവതിക്കുമേൽ നിരന്തരം സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതി ഇതിനു തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് വസായ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പത്മജ ബഡെ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മൃതദേശം ഗുജറാത്തിലുള്ള വാപിയിൽ മറവുചെയ്‌തതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് യുവതിയെ കാണാതായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം നൈഗാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രതിയായ വ്യക്തി യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്തിലെ വാപിയിൽ സംസ്‌കരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നതായും പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിലാണ് യുവതി പ്രതിക്കെതിരെ പീഡന പരാതി നല്‍കിയിരുന്നതടക്കം കണ്ടെത്തിയത്.

മീരാ ഭയന്ദർ-വസായ് വിരാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിൽ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ മറ്റൊരു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കേസും നിലനിൽക്കുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതകം, തെളിവുനശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഐ പി സി 302, 201 വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

