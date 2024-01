ന്യൂഡല്‍ഹി : മാലദ്വീപ് മന്ത്രിമാര്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ മാലദ്വീപ് പ്രതിനിധിയെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് (Maldivian envoy summoned to MEA on India Maldives diplomatic row). പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു മാലദ്വീപ് മന്ത്രിമാരുടെ ആക്ഷേപ പരാമര്‍ശം (x post against modi). സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് ഉപമന്ത്രിമാരെ മാലദ്വീപ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്നലെ (ജനുവരി 7) സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.