ന്യൂഡല്‍ഹി : പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാന്‍ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്ര ഇന്ന് ലോക്‌സഭ എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാകും (Mahua Moitra to appear before Lok Sabha Ethics Committee). രാവിലെ 11 മണിയോടെ മഹുവ മൊയ്‌ത്ര എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാകുമെന്നാണ് വിവരം. തനിക്കെതിരെ സത്യവാങ്‌മൂലം നല്‍കിയ ഹിരാനന്ദാനി ഗ്രൂപ് സിഇഒ ദര്‍ശന്‍ ഹിരാനന്ദിയേയും അഭിഭാഷകനായ ജയ് ദേഹാദ്രിയേയും വിസ്‌തരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് മഹുവ മൊയ്‌ത്ര കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യവസായി ദര്‍ശന്‍ ഹിരാനന്ദിയില്‍ നിന്ന് മഹുവ മൊയ്‌ത്ര കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നാണ് ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദുബെയുടെ ആരോപണം (Cash for query case against Mahuva Moitra).