തെലുഗു സൂപ്പർ താരം മഹേഷ് ബാബുവിന്‍റേതായി (Mahesh Babu) റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഗുണ്ടൂർ കാരം' (Guntur Kaaram). ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് പങ്കുവച്ച് നിര്‍മാതാക്കള്‍ (Guntur Kaaram second single). സിനിമയിലെ 'ഓ മൈ ബേബി' എന്ന ഗാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് (Oh My Baby song).