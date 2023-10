നിർത്തിയിട്ട ബസിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി : രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട ബസിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. 11 പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന 12 യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഭരത്പൂരിലെ നദ്ബായിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് (Truck-Bus Collision In Rajasthan). ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് മഥുരയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പാസഞ്ചർ ബസ് ഹൈവേയിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നെത്തിയ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ട്രക്ക് അമിതവേഗതയിലായിരുന്നു. ജയ്‌പൂർ-ആഗ്ര ദേശീയ പാതയിലെ ഹാൻത്ര പാലത്തിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. സെപ്റ്റംബർ 13ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

മധ്യപ്രദേശിൽ വാഹനാപകടം, അഞ്ച് മരണം: മധ്യപ്രദേശിലെ (Madhya Pradesh) ഉമരിയയിൽ (Umariya district) കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിലെ മരത്തിലിടിച്ച് അഞ്ച് പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു (Five killed in car accident). പാലി റോഡിൽ സെപ്റ്റംബർ 24 രാത്രിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് (Car accident in Madhya Pradesh). ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്നവരായിരുന്നു കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.