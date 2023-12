ചെന്നൈ: കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ പേരിനെ ചൊല്ലി കേരളവും കര്‍ണാടകയും തമ്മില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന നിയമപേരാട്ടത്തില്‍ കര്‍ണാടകയ്‌ക്ക് നേട്ടം. കെഎസ്ആര്‍ടിസി എന്ന പേര് കര്‍ണാടക ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരള റോഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസുകളില്‍ കേരള ആര്‍ടിസി എന്നുപയോഗിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട് (Clash between Kerala and Karnataka on exclusive use of KSRTC).