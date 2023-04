Lucky Ali apologizes for hurting Hindus in controversial post: തന്‍റെ വിവാദമായ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഗായകൻ ലക്കി അലി. ഓ സനം, ഏക് പാൽ കാ ജീന, സഫർനാമ തുടങ്ങി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്‌തനായ ലക്കി അലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പ് വന്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറന്നിരുന്നു. സംഭവം കൈവിട്ടതോടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്‌ത് മാപ്പപേക്ഷയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗായകന്‍.

Lucky Ali claimed Brahman is derived from the name Abram: അബ്രഹാം എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് ബ്രാഹ്മണന്‍ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഗായകന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റ്. അലിയുടെ ഈ കണ്ടെത്തല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം നടത്തിയത്.

Lucky Ali says Intentions were to bring us all closer: 'പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാന്‍ മുമ്പ് ഇട്ട പോസ്‌റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദം ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നു. എന്‍റെ ഉദ്ദേശം ആരിലും വിഷമമോ ദേഷ്യമോ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതില്‍ ഞാന്‍ ഖേദിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്‍റെ ഉദ്ദേശം.

Lucky Ali realise the controversy of his last post: എന്‍റെ പല ഹിന്ദു സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെയും അത് വിഷമിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ആ പദങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ ബോധവാനായിരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത്. അതിന് ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു'-ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ലക്കി അലിയുടെ ക്ഷമാപണ കുറിപ്പ്.

Lucky Ali s post says Brahmins could be Ibrahim s descendants: ഞായറാഴ്‌ച ആയിരുന്നു 64 കാരനായ ഗായകൻ വിവാദപരമായ പോസ്‌റ്റ് ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചത്. അബ്രാം എന്ന പേരില്‍ നിന്നാണ് ബ്രാഹ്മണന്‍ എന്ന് വാക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, അബ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ പിൻഗാമികളാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പോസ്‌റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

Lucky Ali s controversial post: ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പേര് ഉണ്ടായത് 'ബ്രഹ്മ' എന്ന വാക്കില്‍ നിന്നാണ്. അത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നോ ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്നോ വന്നതാണ്.. ബ്രാഹ്മണർ ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ വംശപരമ്പരയാണ്. അലൈഹിസലാം... എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പിതാവ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും വെറുതെ വഴക്കിടുന്നത് - എന്നായിരുന്നു ലക്കി അലിയുടെ ആദ്യ പോസ്‌റ്റ്.

Lucky Ali is the late Bollywood actor Mehmood son: അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ മെഹമൂദിന്‍റെ മകനാണ് ലക്കി അലി. വളരെക്കാലമായി അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും അദ്ദേഹം പ്രകടനം നടത്താറുണ്ട്. സംഗീത ആരാധകർക്കിടയിൽ വളരെ ജനപ്രിയനാണ് അദ്ദേഹം.

