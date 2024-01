ലഖ്‌നൗ : ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വനത്തിനുള്ളില്‍ യുവതിയുവാക്കളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഫത്തേപൂര്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവും റായ്‌ബറേലി സ്വദേശിയായ യുവതിയുമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഹുസൈൻഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ അസ്‌നിയില്‍ വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് (ജനുവരി 4) സംഭവം (Suicide Attempt of couple In UP).