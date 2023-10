'ലിയോ' ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി റെക്കോഡുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. 2023ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് 'ലിയോ' (Leo as Fifth Highest Grossing Indian Film of 2023). കൂടാതെ ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണ് വിജയ്‌ ചിത്രം (Leo as Second Highest Grossing Tamil Film of 2023).