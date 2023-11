വാരാണസി: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കായി ഇടത് വശത്ത് സ്റ്റിയറിംഗുള്ള കാറുകൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം നൽകാനൊരുങ്ങി ദേശീയ നൈപുണ്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (എൻഎസ്‌ഡിസി). (Left hand driving training in Varanasi) ഉത്തർ പ്രദേശിലെ വാരാണസിയിൽ ഐടിഐ കരുണ്ടി കാമ്പസിനുള്ളിലാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ലെഫ്ട് ഹാന്‍റ് ഡ്രൈവിംഗ് ട്രാക്ക് വരുന്നത് (India's first left-hand driving track coming up in Varanasi). ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ഉറപ്പാണ്.