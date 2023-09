ന്യൂഡൽഹി : അന്താരാഷ്‌ട്ര ടെന്നീസ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഏഷ്യൻ പുരുഷ നോമിനിയായി ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം ലിയാണ്ടർ പേസ് (International Tennis Hall of Fame in the player category). 2024 വർഷത്തേക്കുള്ള കളിക്കാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആറ് താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് 50-കാരനായ പേസ്. കാര ബ്ലാക്ക്, അന ഇവനോവിച്ച്, കാർലോസ് മോയ, ഡാനിയൽ നെസ്‌റ്റർ, ഫ്ലാവിയ പെന്നേറ്റ എന്നിവരാണ് പേസിനൊപ്പം അഭിമാന പുരസ്‌കാരത്തിന്‍റെ അവസാന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (Leander Paes nominated as a player to the International Tennis Hall of Fame).