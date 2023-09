ശ്രീനഗര്‍ (ജമ്മു കശ്‌മീര്‍) : ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാതയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ (Landslide on Jammu Srinagar highway) നാല് പേർ മരിച്ചു (Four people died in the landslide). ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രക്കിന് മുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ പാറകൾ വന്ന് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ബനിഹാൾ ടൗണിന് (Banihal town) സമീപം ഹൈവേയിലെ ഷെർബിബി സ്‌ട്രെച്ചിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.