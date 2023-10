ന്യൂഡല്‍ഹി : ഭൂമി കുംഭകോണ കേസില്‍ (Land For Job Scam) ആര്‍ജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും കുടുംബത്തിനും ജാമ്യം. ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, ഭാര്യ റാബ്‌റി ദേവി, മകനും ബിഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു (Land For Job Scam Lalu Prasad Got Bail). സമന്‍സ് അയച്ചതിന് പിന്നാലെ കോടതിയില്‍ ഹാജരായ മൂന്നു പേര്‍ക്കും പ്രത്യേക ജഡ്‌ജി ഗീതാഞ്ജലി ഗോയല്‍ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു (Court granted bail to Lalu Prasad and family).