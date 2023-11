ശ്രീനഗർ: ദക്ഷിണ കശ്‌മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അഞ്ച് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ച് സൈന്യം. കുൽഗാമിലെ സാംനു ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. (Five unidentified Militants have been killed in Kulgam encounter)