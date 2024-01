ഹൈദരാബാദ്: പട്ടത്തിന്‍റെ ചരട് കഴുത്തില്‍ കുരുങ്ങി സൈനികന് ദാരുണാന്ത്യം(A Soldier And A Boy Died Because Of A Kite ). ഹൈദരാബാദിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേല്‍പ്പാലത്തിലൂടെ ഇരുചക്രവാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച സൈനികന്‍റെ കഴുത്തിലാണ് പട്ടത്തിന്‍റെ ചരട് കുരുങ്ങിയത്. കഴുത്തിനും തൊണ്ടയ്ക്കും മുറിവേറ്റ സൈനികനെ നാട്ടുകാരും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന് ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.