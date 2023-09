ഹൈദരാബാദ്‌ : തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം പിന്‍വാങ്ങാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ മഴക്കമ്മിയില്‍ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് (Monsoon is about to retreat). ആഗോള താപനത്തിന്‍റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനം കാലവര്‍ഷപ്പെയ്ത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചതോടെ രാജ്യത്താകെ മഴക്കമ്മി ആറ് ശതമാനമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ സൂചന നല്‍കുന്നു. ശരാശരി 865 മില്ലീമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് 814.9 മില്ലീമീറ്റര്‍ മഴയാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.