ബെംഗളൂരു : പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്വത്തിന്‍റെ വിഹിതം മരിച്ച പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാതിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ സമത്വങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി (Karnataka HC on inherited property share). സ്വത്തില്‍ തുല്യപങ്കാളിത്തം മരിച്ച പെണ്‍മക്കള്‍ക്കും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു (Daughters have equal rights in inherited property).