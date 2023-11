യുവാവിനെ ട്രാക്‌ടർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തി, കാരണം ഭൂമി തർക്കം: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബർ 25നാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂർ ജില്ലയിൽ യുവാവിനെ ട്രാക്‌ടർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂമി തർക്കത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് ഭരത്പൂരിലെ ബയാന മേഖലയിലെ അദ്ദ ഗ്രാമത്തിൽ കൊലപാതകം നടന്നത്. നിർപത് എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് (Youth Killed by Tractor in Rajasthan over Land Dispute).