ബെംഗളൂരു: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർണാടകയിൽ ഇന്ന് ബന്ദ് (Karnataka bandh over Cauvery issue disrupts). കന്നട ഓക്കൂട്ടയാണ് (വിവിധ കന്നട സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്‌മ- Kannada Okkoota) ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് ബന്ദ്.

കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് പ്രതിഷേധം (Bath in bottle water): ബന്ദിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. ബിസ്‌ലേരി കമ്പനിയുടെ കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. കാവേരിയിൽ ജലമില്ല എന്നും ബിസ്‌ലേരി കമ്പനിയുടെ വെള്ളം ഉപോഗിച്ച് കുളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധം.

വിദ്യാർഥികൾ ആംബുലൻസിൽ കോളേജിലേക്ക്: ബന്ദിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചാമരാജനഗറിൽ രാവിലെ മുതൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. ഗതാഗത കമ്പനിയുടെ ബസുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല. ചാമരാജനഗർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് (Chamarajanagar Medical College) പോകാൻ ബസില്ലാതെ വിദ്യാർഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടി. ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കോളജിൽ അവധി നൽകിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആംബുലൻസിൽ കോളജിൽ എത്തുകയായിരുന്നു (students went to college in ambulance).